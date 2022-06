Bisherige Führung tritt zurück – Katrin Marti übernimmt Leitung des Gotthelf-Zentrums Lützelflüh Die 52-Jährige ersetzt per Ende Juni das bisherige dreiköpfige Team, welches das Museum in den letzten zehn Jahren aufgebaut und geleitet hat.

Die neue Museumsleiterin Katrin Marti. Foto: zvg

Nach zehnjähriger Aufbauarbeit tritt Ende Juni das mehrköpfige Leitungsteam des Gotthelf-Zentrums in Lützelflüh ins zweite Glied zurück. Neue operativ-administrative Museumsleiterin ist seit 1. Juni die 52-jährige Katrin Marti, die bisher für die Berufsbekleidungsfirma Albiro in Sumiswald arbeitete.

Wie das Zentrum am Freitag mitteilte, werden drei zurücktretende Mitglieder des Zentrums Marti in einer Übergangszeit begleitend und beratend zur Seite stehen. Zudem wird ein Beirat die neue Museumsleiterin in den Bereichen Museum, Gotthelf, Literatur und Events unterstützen.

Marti verfügt über ein höheres Wirtschaftsdiplom und bleibt bei der Albiro Mitglied des Verwaltungsrats.

Das Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh befindet sich in den Räumen, in denen Albert Bitzius als Pfarrer lebte und unter dem Pseudonym Jeremias Gotthelf Weltliteratur schuf. 2012 wurde im denkmalgeschützten Gebäudeensemble das Gotthelf-Zentrum eröffnet.

SDA/nfe

