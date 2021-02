In Val di Fassa – Katja Grossmann gibt ihr Weltcup-Debüt Die Brienzer Skifahrerin überrascht im Training zu den beiden Abfahrten mit Rang 20 und ergattert einen Startplatz. Am Freitag bestreitet sie ihr erstes Rennen auf Toplevel. Adrian Horn

Steht vor der Premiere im Weltcup: Katja Grossmann. Foto: zvg

In vergleichsweise hohem Alter wird ein Traum wahr. Rund zwei Monate vor ihrem 24. Geburtstag gelangt Katja Grossmann zu den ersten Weltcup-Einsätzen. Die B-Kader-Fahrerin aus Brienz darf die beiden Abfahrten im italienischen Val di Fassa bestreiten. Verdient hat sie sich dies mit einer bemerkenswerten Leistung im zweiten und letzten Training.

Auf Rang 20 fuhr die Berner Oberländerin mit der hohen Startnummer 41. Auf die Bestzeit der US-Amerikanerin Breezy Johnson verlor sie bloss 1,57 Sekunden. Auf Weltmeisterin Corinne Suter (10.) beträgt ihr Rückstand lediglich rund sechs Zehntel.

Grossmann gilt seit geraumer Zeit als Talent; 2017 wurde sie Vizejuniorenweltmeisterin in der Abfahrt. Immer wieder wurde sie von Verletzungen zurückgeworfen, zuletzt verpasste sie gleich mehrere Saisons in Folge. Nun scheint sie den Durchbruch doch noch zu realisieren. Anfang Dezember wurde sie Schweizer Meisterin in der Kombination. Und zu Beginn dieses Monats klassierte sie sich in einer Europacup-Abfahrt auf Rang 8.

Hählen bei den Schnellsten

Noch besser war im Abschlusstraining mit Joana Hählen die andere Berner Oberländerin. Sie wurde Neunte und überzeugte damit wie am Vortag, als sie gleichfalls unter den Schnellsten gewesen war.

Die Simmentalerin ist nach der Nichtberücksichtigung für die WM besonders motiviert. In Val di Fassa könnte sie eine bislang schwierige Saison retten. Gleich drei Rennen stehen in den Dolomiten ab Freitag auf dem Programm: Zunächst werden zwei Abfahrten ausgetragen, am Sonntag folgt der Super-G, für den Hählen, nicht aber Grossmann aufgeboten ist.