Lebensmittel für Armutsbetroffene – Katholische Fachstelle koordiniert neu «Tischlein deck dich» Künftig ist die Fachstelle Sozialarbeit der Katholischen Kirche Region Bern für die Koordination der Lebensmittelhilfe «Tischlein deck dich» zuständig.

«Tischlein deck dich» rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie an Armutsbetroffene. Foto: zvg

Die Lebensmittelhilfe «Tischlein deck dich» wird in der Region Bern neu von der Fachstelle Sozialarbeit der Katholischen Kirche Region Bern koordiniert. Mit den Lebensmitteln werden in der Region Bern pro Woche rund 1500 von Armut betroffene Menschen unterstützt.

Die Fachstelle koordiniert acht Lebensmittel-Abgabeorte in der Stadt Bern, im Liebefeld, in Ostermundigen, Münsingen, Worb, Kehrsatz und Grosshöchstetten, wie die Katholische Kirche Region Bern am Mittwoch mitteilte.

Die Karten, die zum Bezug der Lebensmittel berechtigen, werden in der Region Bern derzeit von über 80 Sozialfachstellen abgegeben. Die Lebensmittelhilfe rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie an Armutsbetroffene. Der Verein Tischlein deck dich ist politisch und konfessionell neutral.

www.tischlein.ch

( chh/sda )