Sexszenen mit Bauchansatz – Kate Winslet, Kämpferin für Hüftspeck Die Schauspielerin hat Retuschen verweigert und zeigt so, was in TV-Serien fehlt: Frauen im mittleren Alter, die bitter und aggressiv sein können. Pascal Blum

Verhärmt und unfreundlich: Kate Winslet spielt in der Serie «Mare of Easttown» eine Ermittlerin, die keine Erfolge vorweisen kann. Foto: Sky

Die englische Schauspielerin Kate Winslet, vielen in Erinnerung wegen ihrer Rolle in «Titanic» von 1997, hat sich geweigert, dass für eine Sexszene in der Miniserie «Mare of Easttown» ihr Bäuchlein wegretuschiert wird. «Wag es ja nicht», sagte sie zu ihrem Regisseur. Auch ihre Augenfalten wollte sie nicht wegradiert haben aus dem Werbeplakat.

Kate Winslet hat damit etwas getan, was Männer im Schauspielfach seit ungefähr einem Jahrhundert auf die selbstverständlichste Art getan haben. Nämlich so vor die Kamera zu treten, wie sie in einem gewissen Alter halt aussehen.