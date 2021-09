Carles Puigdemont – Katalanischer Ex-Regierungschef in Italien festgenommen Der katalanische Ex-Regierungschef Carles Puigdemont, der in Spanien wegen seiner Beteiligung am gescheiterten Unabhängigkeitsprozess von 2017 gesucht wird, ist laut seines Anwalts in Italien festgenommen worden.

Der katalanische Ex-Regierungschef Carles Puigdemont wurde in Italien verhaftet, wie sein Anwalt berichtet. (Archivbild) AFP Puigdemont wurde von italienischen Grenzpolizisten am Flughafen von Alghero an der Nordwestküste der italienischen Mittelmeer-Insel Sardinien festgenommen. AFP 1 / 2

«Präsident Puigdemont wurde bei seiner Ankunft in Sardinien verhaftet, wo er als Europaabgeordneter unterwegs war», teilte sein Anwalt Gonzalo Boye am späten Donnerstagabend auf Twitter mit. Demnach sei seine Verhaftung auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls von 2019 erfolgt.

Puigdemont wurde von italienischen Grenzpolizisten am Flughafen von Alghero an der Nordwestküste der italienischen Mittelmeer-Insel festgenommen, wie sein Stabschef Josep Lluis Alay auf Twitter erklärte. Am Freitag soll er demnach dem Berufungsgericht in Sassari vorgeführt werden, «das über seine Freilassung oder Auslieferung entscheiden wird», erklärte Alay weiter.

Puigdemont verweilt seit 2017 im Exil

Puigdemont war nach dem von Madrid unterbundenen katalanischen Unabhängigkeitsprozess im Oktober 2017 nach Belgien ins Exil gegangen, um der Strafverfolgung in Spanien zu entgehen. 2019 wurde er ins EU-Parlament gewählt. Am 9. März diesen Jahres hatte das EU-Parlament die Immunität des Politikers jedoch aufgehoben. Ende Juli wurde die Entscheidung vom EU-Gericht in Luxemburg bestätigt.

Puigdemont war nicht wie neun andere in Spanien inhaftierte ehemalige Regierungsmitglieder und Spitzen der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung Ende Juni von Madrid begnadigt worden. Die Regierung des Sozialisten Pedro Sánchez will immer noch, dass ihm in Spanien der Prozess gemacht wird. Carles Puigdemont wird in Spanien «Aufwiegelung» und «Veruntreuung öffentlicher Gelder» vorgeworfen.

AFP/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.