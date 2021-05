Stadtberner Nordquartier – Kasernenwiese dient als Umschlagplatz für Baumaterial Die Stadt Bern hat in diesen Tagen damit begonnen, auf der Kasernenwiese einen Bauinstallationsplatz herzurichten. Dieser dient für das Projekt «Dr nöi Breitsch». Rahel Guggisberg

Auf der Kasernenwiese wird derzeit eine Baustellen-Installation errichtet. Dies für die Bauzeit während der Umsetzung des Projekts «Dr nöi Breitsch». Foto: Nicole Philipp

Es ist wohl weltweit eine Rarität, dass eine militärische Anlage der Bevölkerung als Stadtpark dient. Die Quartierbewohner im Breitenrain nehmen die umzäunte, aber frei zugängliche Wiese bei der Mannschaftskaserne seit vielen Jahren an schönen Tagen in Beschlag: Kinder spielen Fussball, Eltern picknicken und Verliebte liegen in der Sonne.

Doch in den nächsten Monaten müssen sich die Besucherinnen und Besucher der Wiese diese mit Baumaschinen teilen. In den letzten Tagen hat die Stadt damit begonnen, eine Fläche für einen sogenannten Bauinstallationsplatz für das Projekt «Dr nöi Breitsch» herzurichten. Dieser dient als Parkfläche für Baumaschinen, als Lagerplatz für Baumaterial und als Standort für Container für die Bauleute.

Quartierbevölkerung wehrte sich

Im Rahmen des Projekts «Dr nöi Breitsch» wird die Achse vom Viktoria- bis zum Guisanplatz erneuert und der Breitenrainplatz umgebaut. Der Standort des Installationsplatzes war ein Streitpunkt zwischen der Stadt und der Quartierbevölkerung, wie das «Journal B» im April berichtete. Die Stadtteilkommission Dialog Nordquartier wehrte sich nach Bekanntwerden der Pläne bei der Stadt.

Während einer Zoom-Sitzung konnte ein Kompromiss gefunden werden: Der Installationsplatz befindet nun an einem für die Anwohner weniger attraktiven Ort, und zwar in der Nähe der Kaserne, auf der Höhe des Hotels Alpenblick. Für die Anwohner bedeutet dies: Der beliebte Teil der Wiese bleibt für sie auch während der Bauphase zugänglich. Der Zeitplan sieht vor, dass die Bauarbeiten mindestens bis September 2022 dauern werden.

Verena Näf, die neue Präsidentin des Dialogs Nordquartier, sagt: «Die Stadt hat auf das Anliegen aus dem Quartier gehört. Es wäre schade gewesen, ausgerechnet den gut genutzten Teil der Wiese zu belegen.»

Migros konnte Wiese nicht nutzen

Schon einmal gab es Streit um die Kasernenwiese. Die Migros wollte damals während der Bauzeit des mittlerweile eröffneten Komplexes an der Moserstrasse ein Ladenprovisorium auf die Wiese stellen. Zahlreiche Einsprachen von Anwohnenden durchkreuzten den Plan. Nach den Protesten eröffnete die Migros ein Provisorium neben der Denner-Filiale im Breitenrain.

Kunst auf der Kasernenwiese Infos einblenden Seit dem 1. Mai ist die Kasernenwiese auch ein Raum für Kunst. Auf dem Areal sind mehrere Plastiken von verschiedenen Künstlern aufgestellt. Initiant der Ausstellung ist der Künstler Stefan Hofmann vom Kunsthaus 9a im Berner Breitenrain. Das Ziel der Ausstellung am Rand der Wiese sei, diese aufzuwerten. (rag)





