Boltigen – Kaserne wird zur Corona-Station Die Armee nutzt die Kaserne in Boltigen als Isolationsstation für Rekruten und andere Angehörige der Armee, die positiv auf Corona getestet werden.

Das Kasernenareal in Boltigen, auf dem auch schon ein Bundesasylzentrum betrieben wurde. Jetzt soll die Anlage als Covid-Isolationsstation dienen. Foto: Fritz Leuzinger

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie hat die Armee eigene Sicherheitsmassnahmen ergriffen und Schutzkonzepte erstellt, um die Angehörigen der Arme vor einer Infektion zu schützen. So würden im Rahmen der Teststrategie des Oberfeldarztes alle Angehörigen der Armee regelmässig getestet, um eine Ausbreitung des Virus innerhalb der Armee, aber auch nach aussen zu verhindern.

Drei zusätzliche Stationen

«Diese Schutzmassnahmen gelten auch für die kommende Rekrutenschule, die am 17. Januar beginnen wird», schreibt die Gemeine in einer Mitteilung. Von den rund 13’000 Kadern und Rekruten würden diejenigen Angehörigen der Armee, die positiv auf das Coronavirus getestet würden, in den Krankenzimmern der Armee isoliert und medizinisch betreut.

«Aufgrund der zurzeit zu erwartenden sehr hohen Fallzahlen reichen diese Kapazitäten nicht aus.» Aus der Mitteilung der Gemeinde Boltigen

«Aufgrund der zurzeit zu erwartenden sehr hohen Fallzahlen reichen diese Kapazitäten nicht aus», schreibt die Gemeinde weiter. Die Armee betreibe deshalb an drei Standorten zusätzliche Isolationsstationen, um die entsprechenden Personen medizinisch zu versorgen. Einer dieser Standorte befindet sich zurzeit in den oberen Etagen der Kaserne Boltigen.

Station für 130 Personen

Zu Isolationszwecken wurde in der Altjahreswoche die Infrastruktur zur Aufnahme von rund 130 Personen vorbereitet. Für die Gemeinde Boltigen entstünden durch den Betrieb keine Einschränkungen und/oder Auflagen. Bei der Verpflegung der isolierten Personen werde insbesondere das regionale Gewerbe berücksichtigt.

Der Isolationsstandort in Boltigen wird voraussichtlich bis zum 22. Mai betrieben und je nach Verlauf der epidemiologischen Lage optional auch für den 2. Rekrutenschulstart im Sommer weiterverwendet.

