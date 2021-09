Bauprojekt in Rüdtligen-Alchenflüh – Kartoffelzentrale macht Gartenpromenade Platz Auf dem ehemaligen Areal der Kartoffelzentrale entsteht eine Überbauung. Die rund 90 Wohnungen sollen in vier Jahren bezugsbereit sein. Susanna Fricke-Michel

Die Jury bezeichnet das Siegerprojekt «Gartenpromenade» als «Dörfchen im Dorfzentrum». Visualisierung: pd/ecoptima

Das Areal der Kartoffelzentrale soll überbaut werden. Vier Architekturbüros haben die Herausforderung angenommen und Projekte eingereicht. An der öffentlichen Präsentation im Gemeindesaal erklärten die Jurymitglieder, warum die Arbeitsgemeinschaft der Wahlirüefli Architekten aus Biel und der Rollimarchini Architekten Bern mit ihrer «Gartenpromenade» siegte.

«Heute ist die gesamte Gestaltung einer Siedlung so wichtig wie die Häuser und Wohnungen, deshalb haben auch Landschaftsarchitekten mitgearbeitet», sagte Architektin Regina Glatz. Das Jurymitglied lobte das Projekt «Gartenpromenade» wegen seiner versetzten Häuser, die so angelegt seien, dass sie sich ideal in die bestehenden Anlagen wie die Bahnlinie einfügen würden. Es entstehe ein Dörfchen im Dorfzentrum, das mit vielen unterschiedlichen Ecken und Plätzen zum Flanieren und Verweilen einlade.