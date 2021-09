Unfall in Aarwangen – Kartoffeln in rauen Mengen Im Dorfzentrum kippte am Donnerstagmorgen ein voll beladener Lastwagen

Die ausgeleerten Kartoffeln mussten mit mehreren landwirtschaftlichen Anhängerzügen abtransportiert werden. Foto: Kapo Bern

Eine grössere Räumungsaktion war am Donnerstagmorgen im Dorfzentrum von Aarwangen nötig. Kurz vor sieben Uhr kippte in der Linkskurve vor dem Kreisel ein Richtung Langenthal fahrender Lastwagen. Dabei wurde seine Ladung ausgeleert: Kartoffeln in rauen Mengen.

Die Jurastrasse blieb danach vorerst wechselseitig befahrbar. Um die Kartoffeln zu bergen, musste sie jedoch komplett gesperrt werden. Für den Abtransport wurden mehrere landwirtschaftliche Anhängerzüge aufgeboten. Der Lastwagen musste mit einem Kran aufgerichtet und anschliessend abgeschleppt werden.

Zur Bindung des ausgelaufenen Diesels musste die Ölwehr aus Langenthal aufgeboten werden. Die Feuerwehren Aarwangen und Langenthal leiteten den Verkehr um.

Warum der Lastwagen kippte, ist Gegenstand eingeleiteter Ermittlungen. Die Lastwagenlenkerin konnte selbstständig aussteigen. Sie blieb unverletzt.

jr/sda

