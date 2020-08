KGT startet in die neue Saison – Karten in Grossbank werden neu gemischt Das Theater in Thun KGT präsentiert am 8. September um 19.30 Uhr im KKThun das

Schauspiel «Cafeteria» von Franz Hohler.

Marlise Fischer ist in «Cafeteria» zu sehen. Foto: PD

Franz Hohlers Theaterstück bildet den Auftakt der Trilogie Schweizer Autoren bei der Kunstgesellschaft Thun (KGT). In Hohlers «Cafeteria» werden zur Eröffnung der neuen Spielzeit 2020-2021 die Karten in einer Grossbank neu gemischt: Die Kassiererin der Cafeteria wird als Quotenfrau in eine Führungsposition befördert. Von dieser Stellung aus erobert sie schrittweise die Filiale.