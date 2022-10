Stille Wahl in Lauterbrunnen – Karl Näpflin wird neuer Gemeindepräsident Der bisherige Vizepräsident kandidiert als Einziger für die Nachfolge Martin Stägers. Karl Näpflin wird somit still zum Gemeindepräsidenten gewählt. Samuel Günter

Gemeinderat und Schneebar-Betreiber Karl Näpflin posiert auf der Terrasse seiner Schneebar. Anlässlich einer Reportage, wie sich der Skiort auf die unsichere Wintersaison vorbereitet, am 2.12. 2020 in Wengen. Foto: Christian Pfander

Am Freitag, 14. Oktober, um 12 Uhr lief die Meldefrist für die Ersatzwahl des Gemeindepräsidenten von Lauterbrunnen ab. Es ging ein gültiger Vorschlag ein: Karl Näpflin, der bisherige Vizepräsident. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wird Näpflin an der Gemeinderatssitzung von 31. Oktober für die Amtsdauer bis 2023 als gewählt erklärt. Die angekündigte Urnenwahl am 27. November entfällt somit.