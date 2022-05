Karine Jean-Pierre – Joe Bidens neue Sprecherin ist erste Schwarze LGBTQ-Frau auf dem Posten Führungswechsel im Pressestab des Weissen Hauses: Die bisherige Vize-Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, wird als erste Schwarze und offen lesbische Frau der Geschichte Chefsprecherin des Weissen Hauses.

Darum gehts Infos einblenden Joe Biden hat eine neue Chefsprecherin, da Jen Psaki zum Fernsehen wechselt.

Als Jen Psakis Nachfolgerin wird die 44-jährige Karine Jean-Pierre das Amt antreten.

Sie wird die erste Schwarze Frau in diesem Amt und auch die erste Person, die offen der LGBTQ+-Gemeinschaft angehört.

Die 44-jährige Karine Jean-Pierre löst die bisherige Chefsprecherin Jen Psaki ab, die Ende kommender Woche ihren Posten niederlegt, wie das Weisse Haus am Donnerstag mitteilte. Pierre wird nicht nur die erste Schwarze Frau in dem Amt, sondern auch die erste offen homosexuelle Frau. Biden würdigte am Donnerstag «Erfahrung, Talent und Integrität» seiner künftigen Sprecherin. «Sie wird eine starke Stimme sein, die für mich und diese Regierung spricht.»

Auch Psaki würdigte ihre Nachfolgerin. «Sie wird die erste Schwarze Frau und die erste Person, die offen der LGBTQ+-Gemeinschaft angehört, die als Pressesprecherin des Weissen Hauses dienen wird», schrieb Psaki im Kurzbotschaftendienst Twitter.

«Sie wird vielen eine Stimme geben, aber auch vielen grosse Träume über das ermöglichen, was wirklich möglich ist.»

Biden hatte stets versprochen, dass seine Regierungsmannschaft bei Geschlecht, Hautfarbe und sexueller Orientierung die Vielfalt der US-Bevölkerung widerspiegeln soll. Jean-Pierre wurde auf der französischen Karibik-Insel Martinique geboren und wuchs in New York auf. Sie arbeitete schon im Weissen Haus, als Biden noch Vizepräsident unter Präsident Barack Obama war. Sie arbeitete dann in Bidens Wahlkampfteam und später im Weissen Haus als seine Vize-Sprecherin.

Psakis Zeit als Präsidentensprecherin endet am 13. Mai. Dass sie das Weisse Haus bald verlässt, ist keine Überraschung. Anfang April berichteten mehrere Medien, die 43-Jährige werde zum Fernsehsender MSNBC wechseln. Schon die frühere Sprecherin von Bidens Stellvertreterin Kamala Harris, Symone Sanders, hatte nach ihrem Abgang aus dem Weissen Haus einen Vertrag bei MSNBC unterschrieben.

Psaki wird künftig für den Fernsehsender MSNBC arbeiten

Psaki hatte stets klargestellt, dass sie den anstrengenden Job der Präsidentensprecherin nur für eine begrenzte Zeit ausüben will. Im vergangenen Mai sagte sie, sie wolle noch etwa ein Jahr im Amt bleiben und dann mehr Zeit für ihre Kinder haben. Psaki ist seit Bidens Amtsantritt im Januar 2021 Chefsprecherin des Weissen Hauses und erklärt und verteidigt die Politik des US-Präsidenten. Sie führte unter anderem die täglichen Presseunterrichtungen im Weissen Haus wieder ein, die unter Bidens Vorgänger Donald Trump abgeschafft worden waren.

Ein Wechsel ins Fernsehen ist für Sprecherinnen und Sprecher des Weissen Hauses nicht unüblich. Die frühere Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany arbeitet inzwischen für den konservativen Nachrichtensender Fox News als Kommentatorin, Trumps erster Sprecher, Sean Spicer, hat eine Sendung beim weit rechts stehenden Sender Newsmax.

