Auswirkungen der Corona-Leaks – Karin Keller-Sutter ist die neue starke Frau im Bundesrat Die Affäre BAG/Ringier zementiert die neuen Machtverhältnisse in der Landesregierung. Die Indiskretionen gehen aber munter weiter.

Denis von Burg Adrian Schmid Mischa Aebi

Das offizielle Bundesratsfoto zeigt Alain Berset in der Mitte als Bundespräsident. Zur eigentlichen Leaderin hat sich aber schon längst Karin Keller-Sutter gemacht (rechts, stehend). Foto: Matthieu Gafsou

Der Mittwoch machte es endgültig klar: Alain Berset ist im Bundesrat nur noch eine Randfigur. An der Sitzung, in der über die Corona-Leaks diskutiert wurde, musste er in den Ausstand treten, obwohl er das Gremium eigentlich präsidiert. Und obwohl die Geschäftsprüfungskommission schon vor der Sitzung erklärt hatte, sie betrachte die Corona-Leaks nicht nur als ein Problem Bersets, sondern wohl als eines des gesamten Bundesrats.