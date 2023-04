Das Inselparadies Kiribati wird es in 40 Jahren nicht mehr geben. Schuld ist der steigende Meeresspiegel. Was für eine fatale Kettenreaktion dieser auslöst und schliesslich die Sterblichkeitsrate in die Höhe schnelle lässt – das hat Felix Schaad, Karikaturist des Tages-Anzeigers, in seinen Zeichnungen festgehalten.