Schock kurz vor Olympia – Kariem Hussein wegen Dopings gesperrt Der Hürdensprinter verpasst die Sommerspiele in Tokio wegen einer positiven Dopingprobe. Der 32-Jährige darf wegen der Einnahme von Gly-Coramin für neun Monate keine Rennen bestreiten. Tobias Müller

Keine Olympischen Spiele für den Europameister von 2014: Hussein wird wegen Dopings gesperrt. Foto: Keystone

Der Schweizer Hürdensprinter Kariem Hussein wird nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Doch das nicht wegen einer Verletzung, sondern wegen einer positiven Dopingprobe. Der 32-Jährige teilte auf seinen Social-Media-Kanälen am frühen Freitagmorgen mit, dass er aufgrund der Einnahme von Gly-Coramin für neun Monate gesperrt wurde. Wenige Minuten später bestätige der Schweizer Leichtathletikverband die Meldung.

Für den Europameister von 2014 ist die Meldung ein Schock. Er schreibt in seinem Post: «Es war nie meine Absicht, unerlaubte Substanzen zu nehmen. Ich war fest davon überzeugt, dass ich nichts Unrechtes tue. Es liegt in meiner Verantwortung und ich trage die Konsequenzen.» «Wer mich kennt», schreibt Hussein zum Schluss, «weiss, ich mache weiter».

Swiss Athletics schreibt in der Medienmitteilung: «Als Dachverband des Schweizer Sports und als Nationales Olympisches Komitee ist Swiss Olympic erschüttert über den Vorfall zu einem Zeitpunkt, in dem der internationale Sport anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio gefeiert werden soll.» Und weiter: «Dass der Athlet seine Sperre akzeptiert und die Verantwortung für sein Vergehen übernimmt, verdient aus Sicht von Swiss Olympic Respekt. Nichtsdestotrotz ist das Vergehen und die daraus resultierende Sperre eine Warnung an alle Athletinnen und Athleten, dass sie nie sorgfältig genug sein können bei der Einnahme von Ergänzungsmitteln. Die Sanktion gegen Kariem Hussein zeigt diesbezüglich hoffentlich die gewünschte Wirkung.»

