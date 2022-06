Barometer der Coolness – Kardashian-Po zerstört Monroe-Kleid Wie eine Raupe das Plastikproblem lösen könnte, wie wir im Sommer unsere Haare tragen und wie es Johnny Depp so geht: Voilà, unser Rating fürs gepflegte Tischgespräch. Michèle Binswanger

Das Original: Im Juwelen-besetzten Kleid trällerte Monroe dem US-Präsidenten 1962 ein Ständchen. Jetzt ist es kaputt. Foto: Bettmann Archive

König Depp

Hat alles erreicht, was er wollte: Johnny Depp. Foto: AFP

Der Verleumdungsprozess gegen Amber Heard ist gewonnen, die Öffentlichkeit steht geschlossen hinter dem «Fluch der Karibik»-Schauspieler, der seither als Musiker auf Bühnen in Europa steht, im Juli wird er sogar am Montreux Jazz Festival auftreten. Zwar gibt es immer noch Journalisten, die Heard verteidigen, dennoch hat Depp erreicht, was er wollte: dass die Welt seine Wahrheit hört. Neuerdings trenden auch seine Filme auf Netflix. Wir sagen: Bravo!

Schöner shoppen