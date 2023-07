Trainingszentrum in Thun – Karateka Hans Müller muss eine neue Bleibe suchen Seit 2006 betreibt Karateka Hans Müller sein Trainingszentrum am Balmweg 5 in Thun, wo er bald ausziehen muss. Die Swisscom hat Eigenbedarf angemeldet. Andreas Tschopp

Der erfahrene Karatelehrer Hans Müller vor dem Zeichen für Energie, das zugleich das Familienwappen seiner Frau ist. Foto: Andreas Tschopp

«Die Zeit wird langsam knapp, um eine neue Bleibe zu finden, wo ich meine 100 Schüler weiter unterrichten kann», sagt Hans Müller in seinem Trainingszentrum, dem Dojo, das er als Karate Budokan Thun seit 2006 am Balmweg 5 in Thun führt. Er tut dies im 1. Stock eines bräunlichen, kubischen Gebäudes, das schlitzartige Fenster in der Fassade hat und der Swisscom gehört. Sie betreibt dort in den Untergeschossen seit vielen Jahren eine Telefonzentrale und hat nun auch fürs Obergeschoss Eigenbedarf angemeldet. Deshalb wurde der Mietvertrag mit Hans Müller von der Swisscom auf Ende September gekündigt.