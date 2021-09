Wegen Demo-Aufrufen – Kapo schliesst Ende Woche mehrere Wachen Damit die Polizei am Donnerstagabend ein Grossaufgebot in der Stadt Bern stemmen kann, werden etliche Wachen geschlossen. Mitarbeitende dürfen auch nicht frei nehmen.

Weil die Gegnerschaft der Corona-Massnahmen auch kommenden Donnerstag wieder in Bern demonstrieren will, bereitet sich die Kantonspolizei auf einen weiteren Grosseinsatz vor. Gemäss einer Medienmitteilung bleiben am Donnerstag und Freitag lediglich die Wachen Bern-Waisenhaus, Biel, Moutier, Interlaken und Thun geöffnet. Alle anderen Polizeiwachen im Kanton Bern bleiben geschlossen, um den personellen Aufwand stemmen zu können.

Damit auch die Grundversorgung während dieser Tage gewährleistet werden kann, verhängt die Kantonspolizei ausserdem eine Freisperre für ihre Mitarbeitenden.

Menschenansammlungen meiden

Die Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, sich nicht an unbewilligten Kundgebungen zu beteiligen. Aus Sicherheitsgründen seien Menschenansammlungen in der Berner Innenstadt am Donnerstagabend zu meiden.

