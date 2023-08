Aufwendige Videofahndung – Kapo Bern will Täter mit intelligenter Software aufspüren Die automatisierte Videoanalyse könnte die Polizeiarbeit vereinfachen. In Bern zeigt man Interesse an der Technik. Die umstrittene Gesichtserkennung ist jedoch kein Thema. Michael Bucher

Dank automatisierter Videoanalyse könnten vermummte Chaoten besser überführt werden. Im Bild: Ausschreitungen an einem Derby der Zürcher Fussballclubs GC und FCZ. Foto: Keystone

Hochrisikospiel in Bern: Nach Spielschluss gehen die Hooligans der verfeindeten Fussballclubs aufeinander los. Es fliegen Steine und Flaschen – auch gegen die Polizei. Diese filmt die Straftaten. Bei der späteren Sichtung dann die Ernüchterung: Sämtliche Chaoten sind während der Ausschreitung vermummt, eine Identifikation ist nicht möglich. Das ist kein fiktives Beispiel, sondern eine wiederkehrende Realität.

Für solche Fälle möchte die Kantonspolizei Bern künftig ein Werkzeug zur Hand haben, das ihr die Videoanalysen erleichtern soll und womöglich doch zu einem Fahndungserfolg verhelfen könnte. Konkret geht es um eine Software, die Filmmaterial nicht nur speichern und bearbeiten, sondern auch automatisiert auswerten kann. In einem Vorabverfahren sondiert die Kapo derzeit den Markt der IT-Anbieter. Erstmals darüber berichtete letzte Woche das Branchenportal «Inside IT».

Wegen Kleidung überführt

Doch wie würde dies funktionieren? Statt die Videos in aufwendiger Manier manuell auszuwerten, kann die intelligente Software automatisiert nach übereinstimmenden Elementen suchen. Im genannten Beispiel mit den vermummten Chaoten könnte ein Täter zum Beispiel wegen seiner Kleidung oder seiner Schuhe überführt werden. Dann etwa, wenn die Software in Videos Sequenzen findet, in denen der Träger dieser Kleidung ohne Maske zu sehen ist. Auch könnte so festgestellt werden, ob die Person womöglich noch weitere Straftaten begangen hat.

«Es geht nicht um Echtzeitüberwachung, sondern um die Auswertung von gespeicherten Videos.» Kantonspolizei Bern

Dazu muss gesagt sein, dass die Identifikation anhand von Kleidern bei Fussball-Hooligans auch mit ausgefeilter Videotechnik eine Herausforderung bleiben dürfte. Im Wissen darum, dass sie gefilmt werden, bedient sich jene Klientel schon heute eines Dresscodes, der möglichst wenig individuelle Anhaltspunkte liefert. Bluejeans, schwarzer Hoodie und weisse Sneakers sind dabei meist die «Standard-Uniform». Ähnliche Muster lassen sich auch bei Demos der linksextremen Szene beobachten.

Neben den vermummten Hooligans nennt die Kantonspolizei in ihrer Ausschreibung auch das Beispiel eines Tötungsdeliktes, bei dem die Software helfen könnte. Dies dürfte jedoch weit seltener der Fall sein als bei Straftaten an Demos oder Sportanlässen.

Riesige Datenmengen

Geht es um Videoüberwachung im öffentlichen Raum, läuten bei den Datenschützern die Alarmglocken. Wie ist es in diesem Fall? Der kantonale Datenschutzbeauftragte Ueli Buri hat von der Marktanalyse der Kapo Bern erst durch den Medienbericht erfahren. Er werde das Thema beim nächsten regelmässigen Treffen mit der Polizei aufs Tapet bringen. Eine fundierte rechtliche Einschätzung könne er erst danach geben. Die Kantonspolizei betont ihrerseits, dass vor einer allfälligen Beschaffung eine vorgängige Studie zu Schutzbedarf und Rechtsgrundlagen unabdingbar sei.

Buri geht prima vista jedoch nicht von einem Eingriff aus, der massenhaft unbescholtene Bürgerinnen und Bürger betreffen könnte. Zumal die Kapo Bern in den Unterlagen festhält: «Es geht nicht um Echtzeitüberwachung, sondern um die Auswertung von gespeicherten Videos.»

Kommt hinzu, dass das Berner Polizeigesetz der Videoauswertung enge Grenzen setzt. Ein Beispiel: Weil sie mit Gewaltpotenzial rechnet, filmt die Polizei den unbewilligten Demoumzug der Antifa durch Bern mit ihrem Kamerawagen. Verläuft dieser friedlich und es gehen keine Anzeigen ein, muss die Polizei die Aufnahmen spätestens nach 100 Tagen unbearbeitet löschen. Und selbst wenn eine Straftat aufgezeichnet wurde und in ein Verfahren mündet, so darf nur jene Sequenz aufbewahrt werden, in der diese zu sehen ist. Diese Vorgaben schränken die Auswahl an verwertbarem Videomaterial ein.

Der Kamerawagen der Kantonspolizei Bern (links im Bild) im Einsatz bei der Pride vom letzten Samstag. Weil wegen Hassbotschaften im Vorfeld für die Teilnehmenden Gefahr drohte, filmte die Polizei den Umzug in Absprache mit den Organisatoren. Foto: Keystone

Trotzdem rechnet die Kantonspolizei in ihrer Ausschreibung mit riesigen Datenmengen, die es auszuwerten gäbe. Die Rede ist von bis zu 10 Petabyte in den nächsten fünf Jahren, das sind rund 10’000 Terabyte. Eigene Videoaufnahmen würden laut Kapo dabei nur einen kleinen Teil ausmachen. Die Mehrheit der Daten würde aus fremden Überwachungsanlagen stammen. Um beim Hooligan-Beispiel zu bleiben: Die Polizei würde in dem Fall mit der Software auch die Aufnahmen der zahlreichen Kameras im Wankdorfstadion durchforsten.

Gesichtserkennung auf dem Vormarsch

Kein Thema in der Ausschreibung ist die automatische Gesichtserkennung – die bekannteste und auch umstrittenste Art der intelligenten Videoanalyse. «Ein automatisierter Gesichtsbildabgleich ist nicht gefordert und nicht geplant», teilt die Kantonspolizei mit.

Was in der Schweiz umstritten ist, ist in vielen anderen Staaten bereits etabliert. Deutschland nutzt ein solches System beispielsweise seit 2008. Doch Gesichtserkennungssoftware wird auch hierzulande mehr und mehr zur Realität. Kürzlich hat der Bundesrat beschlossen, das System zum Abgleich von Fingerabdrücken (Afis) ab 2026 um ein Modul für den Gesichtsabgleich zu ergänzen.

Die Afis-Datenbank der Bundespolizei (Fedpol) enthält Fingerabdrücke von 900’000 Personen, aber auch eine Million Gesichtsbilder von rund 390’000 Menschen. Bisher war es nicht möglich – etwa nach einem Raubüberfall auf einen Tankstellenshop –, ein Bild der Überwachungskamera mit den in Afis gespeicherten Porträts abzugleichen und so auf die Spur von Verdächtigen zu kommen. Der Ausbau der Software soll das nun möglich machen.

Bei dieser nachträglichen Gesichtserkennung wird nicht in Echtzeit überwacht. Eine solche liesse das Schweizer Gesetz auch nicht zu. Doch die Befürchtung, dass die Entwicklung genau in diese Richtung geht, wächst in gewissen Kreisen. In mehreren Stadt- und Kantonsparlamenten werden inzwischen Verbote von automatischer Gesichtserkennung im öffentlichen Raum diskutiert – so zum Beispiel in St. Gallen, Basel-Stadt, Zürich, Lausanne oder Winterthur.

Wie weit die Live-Gesichtserkennung gehen kann, demonstrierte Grossbritannien diesen Frühling bei der Krönung von Charles zum König. Die Polizei liess dabei präventiv neuralgische Orte mit intelligenten Kameras überwachen, um Gesichter in Echtzeit mit einer Liste von verurteilten Verbrechern und Terroristen abzugleichen. Als abschreckendes Beispiel erwähnt sei noch China. Dort wird die automatisierte Gesichtserkennung eingesetzt, um Minderheiten oder Journalisten zu überwachen. Von solchen Zuständen ist die Schweiz weit entfernt.

