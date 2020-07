Er ging trotzdem feiern – Kapitel-Besucher ignorierte Quarantäne-Vorschriften Der Mann war bereits am Samstag, 18. Juli, im Kapitel zu Gast, feierte am Freitag darauf aber wieder im Club – obwohl er vom Corona-Vorfall da schon Bescheid wusste. Quentin Schlapbach

Der Berner Club Kapitel ist nach zwei Corona-Vorfällen innert sechs Tagen vorübergehend geschlossen. Foto: Keystone

Sein Facebook-Pseudonym heisst Johannes. Auf seinem Profil hat er kein Bild von sich, keinen Beitrag erstellt und auch noch keinen Freund hinzugefügt. Sein Profil hat Johannes erst auf dieses Wochenende hin erstellt – und das zu einem einzigen Zweck.

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht teilte der Berner Club Kapitel seinen Facebook-Followern mit, dass das Lokal ab sofort für zehn Tage geschlossen sein wird. Wer am Donnerstag, 23. Juli, im Club war, solle sich ausserdem per sofort in Selbstquarantäne begeben. Der Grund: Zum zweiten Mal innerhalb von nur wenigen Tagen wurde ein Besucher positiv auf das Coronavirus getestet.

Auf diesen Facebook-Beitrag hin meldete sich Johannes in den Kommentarspalten zu Wort: «DRINGEND: Ihr habt doch nur die Kontaktdaten von Donnerstag herausgegeben, oder?», will er von den Clubbetreibern wissen. Sonst würden nämlich jene, die beim ersten Corona-Vorfall am Samstag schon im Club waren, und dann am Freitag wieder, grosse Probleme bekommen, so Johannes. «Das soll bis zu 10’000 Franken kosten, wenn man in Quarantäne ist», schliesst der Partyliebhaber seinen Beitrag.

Kapitel händigt Listen aus

Der Fall scheint klar: Obwohl Johannes am Freitagnachmittag offensichtlich davon erfuhr, dass er vor einer Woche zusammen mit einem Träger des Virus im Kapitel gefeiert hatte, ging er am Abend dennoch wieder in den Club – und gefährdete damit wissentlich die Gesundheit der anderen Clubgänger sowie deren Angehöriger.

Die Reaktionen auf seinen Kommentar fielen entsprechend harsch aus. «Klingt, als hättest du gewusst, dass du dieses Wochenende nicht raus durftest. Falls das so ist, wäre es nur gut und recht, wenn du eine entsprechende Busse zahlen müsstest», antwortete ein User.

Eine solche Busse könnte Johnannes nun tatsächlich auch erwarten – wohl nicht zuletzt, weil er sich auf Facebook selbst verraten hatte. Auf seinen Beitrag hin teilte das Kapitel nämlich mit, dass es sämtliche Besucherlisten der letzten Tage dem Kantonsarztamt aushändigen wird.

Die Quarantäne galt ab Freitag

Beim Kanton kann man den Erhalt der entsprechenden Listen bestätigen. «Das Contact-Tracing wird die Listen vom Freitag, 24. Juli, und Samstag, 25. Juli, mit den Personen auf den Quarantänelisten vergleichen», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern. Da dieser Check noch nicht erfolgt sei, könne er noch nicht definitiv bestätigen, dass ein Besucher die Quarantänevorschriften tatsächlich verletzt habe.

Die Quarantänepflicht gilt erst nach der offiziellen Kontaktaufnahme durch die Behörden. Diese erfolgte am Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr per E-Mail. Ein Grossteil der Kapitel-Besucher habe den Erhalt dieser E-Mail noch am selben Tag bestätigt, sagt Giebel. Folglich gelte für sie ab diesem Zeitpunkt die Quarantänepflicht.

Aber auch wer über die Medien oder vom Veranstalter direkt über den Vorfall gehört habe, hätte reagieren müssen, sagt Giebel. «Es scheint mir aufgrund der Eigenverantwortung den Mitmenschen gegenüber klar, dass betroffene quarantänepflichtige Personen bereits bei einer ersten Bekanntgabe von Quarantänemassnahmen auf jeglichen Aufenthalt ausserhalb der Wohnung verzichten.» Wer gegen die Anweisungen verstosse, müsse tatsächlich mit einer Busse von bis zu 10’000 Franken rechnen, so Giebel.

Besucher wussten Bescheid

Beim Berner Club Kapitel hat man auch noch nicht überprüft, ob am letzten Freitag tatsächlich jemand im Club war, der bereits am Samstag zuvor mitgefeiert hatte.«Wir geben die Listen uneingesehen an das Kantonsarztamt weiter, um datenschutzrechtlich keine Probleme zu haben», sagt Dino Dragic-Dubois, Geschäftsführer des Kapitels.

Jedoch seien die Besuchenden am Freitag explizit am Eingang auf den ersten Corona-Vorfall vom 18. Juli hingewiesen worden, sagt Dragic-Dubois. Auch habe der Club noch am selben Tag umgehend informiert mit einer Medienmitteilung sowie über die sozialen Medien.

Johannes scheint also keine gute Ausrede gehabt zu haben, als er am Freitag dennoch in den Club ging. Auf Facebook verteidigt er aber sein Vorgehen. «Es sterben nur wenige unter 40-Jährige an Corona», antwortet er den Usern, die ihn kritisieren.