Coronatests in Thun – Kapazität in Testcenter wird ausgebaut Das Thuner Drive-In-Zentrum für Corona-Tests ist vorerst bis Sonntag schon um 11 Uhr offen. So sollen bis zu 100 zusätzliche Termine vergeben werden können. Michael Gurtner

Das Corona-Testzentrum in Thun ist seit Mittwoch offen. Foto: Patric Spahni

Seit Mittwoch ist das Drive-In-Testzentrum der Spital STS AG auf der Kleinen Allmend in Thun geöffnet. An den ersten beiden Tagen wurden jeweils zwischen 15 und 19 Uhr auf Anmeldung Corona-Tests durchgeführt. Für den Abstrich einer Patientin oder eines Patienten wurden knapp drei Minuten benötigt. «Am Donnerstag konnten wir bereits die volle Kapazität von 200 Tests anbieten, und es hat sehr gut funktioniert», bilanziert Marie-Anne Perrot vom Spital Thun. Testweise werde nun das Drive-In-Testzentrum von Freitag bis Sonntag bereits um 11 Uhr geöffnet. Wie bisher ist um 19 Uhr Schluss. «Die Verlängerung machen wir aber nur mit der halben Besetzung und gehen davon aus, so weitere 80 bis 100 Termine vergeben zu können», führt Marie-Anne Perrot aus. Spätestens am Sonntagabend werde dann über die Öffnungszeiten der nächsten Woche entschieden.