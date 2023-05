Eine Person festgenommen – Kantonspolizei führt Aktion gegen illegale Glücksspiele durch Am Dienstagabend kontrollierte die Kantonspolizei Bern in Bümpliz 13 Personen im Zusammenhang mit illegalen Glücksspielen.

Am Dienstagabend kontrollierte die Kantonspolizei Bern eine Stätte in Bümpliz wegen Verdacht auf illegale Glücksspiele. Zuvor hatte die Polizei Hinweise erhalten, dass es an der Mühledorfstrasse zu Widerhandlungen gegen das Gelspielgesetz komme, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte die Polizei 13 anwesende Personen, darunter der mutmassliche Betreiber und der mutmassliche Mieter der Räumlichkeiten.

Bei der Aktion beschlagnahmten die Polizeibeamten Glücksspielautomaten, diverse Laptops sowie Betäubungsmittel und mehrere Tausend Franken Bargeld. Eine Person wurde wegen illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

PD/law

