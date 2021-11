In Courtepin/FR – Kantonspolizei evakuiert Häuser nach Sprengstofffund In Courtepin, einem Dorf zwischen Murten und Freiburg hat die Polizei in einem Haus Sprengstoff gefunden.

Die Route du Postillon in Courtepin verläuft parallel zur Bahnstrecke Murten-Freiburg und an dieser Kirche vorbei. Foto: Google Street View

In Courtepin im Kanton Freiburg ist Sprengstoff in einem Haus gefunden worden, das derzeit renoviert wird. Vorsichtshalber hat die Freiburger Kantonspolizei deshalb am Mittwoch die Nachbarhäuser evakuiert.

Wie sie auf Twitter mitteilte, ist das Gelände abgesperrt und gesichert worden. Sie ruft dazu auf, das Gelände an der Route du Postillon zu meiden, um die Sicherungsaktionen nicht zu stören.

Courtepin ist eine zweisprachige, aus mehreren Dörfern bestehende Gemeinde im oberen Seebezirk des Kantons Freiburg. Sie zählt etwas über 5400 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Dorf Courtepin befindet sich an der Kantonsstrasse und an der Bahnlinie zwischen Murten und Freiburg.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.