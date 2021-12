SP-Vorstoss abgelehnt – Kantonsparlament will keine Rückkehr zu Massentests an Schulen Der bernische Grosse Rat hat sich gegen die Wiedereinführung von Massentests in den Schulen ausgesprochen. Am Freitag entscheidet der Bundesrat über die Wiedereinführung.

Das Berner Kantonsparlament will keine Rückkehr zu Massentests an den Schulen. Foto: Keystone/Alexandra Wey

Der bernische Grosse Rat hat es am Donnerstag abgelehnt, in den Schulen wieder flächendeckende Covid-Massentests einzuführen. Namentlich das bürgerliche Lager stellte sich hinter den von SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg gewählten Weg der Ausbruchstests.

Der Vorstoss für die Wiedereinführung der Massentests stammte aus den Reihen der SP. Ein neuer Lockdown in Gesellschaft, Wirtschaft und an den Schulen müsse unbedingt verhindert werden, forderte SP-Grossrat Daniel Wildhaber. Den von Schnegg gewählten Weg bezeichnet er «schon fast als Augenwischerei». Es seien einfach zu wenige Testteams unterwegs, um innert sinnvoller Zeit die Tests durchzuführen.

FDP-Grossrat Hans-Peter Kohler hielt entgegen, dass Massentests keinen signifikanten Mehrwert zu Ausbruchstests aufweisen. SVP-Grossrat Alexander Feuz sekundierte: Massentests vermittelten eine Scheingenauigkeit. Und EDU-Grossrat Samuel Kullmann rief das Parlament und die Bevölkerung auf, aus dem «Panik-Modus» heraus zu kommen.

Lüften in den Schulzimmern

Die SP verlangte in ihrem Vorstoss auch, dass eine regelmässige, gute Lüftung in den Schulräumen jederzeit gewährleistet sein müsse, am ehesten mit Hilfe von Luftmessgeräten. Diese sind für die Gemeinden an den Volksschulen bisher freiwillig.

Es brauche aber Druck auf die Gemeinden, damit diese Luftmesser anschafften, betonte Sarah Gabi Schönenberger. Denn: «Es ist Pandemie – Punkt», sagte die Grossrätin.

Der Kanton Bern hat bis zwei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahrs repetitive Massentests an Schulen durchgeführt. Dann stellte er um auf das System der Ausbruchstestung. Das bedeutet, dass mobile Teams dann an Schulen gehen und die Kinder und Jugendlichen testen, wenn es zu einem Ausbruch gekommen ist.

Der von Schnegg gewählte Weg ist in jüngster Zeit immer wieder heftig kritisiert worden. Schnegg selber betonte vor dem Rat am Donnerstag, dass Kantone, die Massentests durchführten, keine klar besseren Resultate aufweisen könnten als der Kanton Bern. Ausserdem habe seine Direktion die Ausbruchstestung unter anderem hinsichtlich Tempo verbessert.

Der Bundesrat hat am Dienstag verschiedene Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie vorgestellt und in eine 24-stündige Konsultation geschickt. Dazu gehört unter anderem auch, dass die obligatorischen Schulen und Gymnasien verpflichtet werden, repetitive Tests anzubieten. Am Freitag will die Landesregierung entscheiden.

Die Beschlüsse des Berner Kantonsparlamentes Infos einblenden Der bernische Grosse Rat hat am Donnerstag - die erste Lesung des revidierten Energiegesetzes abgeschlossen und einstimmig bei neun Enthaltungen genehmigt. Der Erlass sieht keine expliziten Verbote von Öl- und Gasheizungen vor. - mit 129 zu 6 Stimmen einen Kredit von rund 2,5 Millionen Franken für die Bio-Offensive 2025 bewilligt. - mit 83 zu 51 Stimmen bei 15 Enthaltungen eine überparteiliche Motion von Oberländer Grossräten überwiesen, die sich gegen Einschränkungen im Naturschutzgebiet Tschingelsee wehren. - ein Postulat angenommen, das die Regierung auffordert, die kantonseigenen Gebäude in Moutier nicht «unter Wert» zu verkaufen. - das Gesundheitsgesetz an neues Bundesrecht angepasst und Vorstösse aus dem Grossen Rat darin umgesetzt. In erster Lesung sagte der Rat mit 146:0 Stimmen bei 1 Enthaltung Ja zu den Gesetzesänderungen. - Rahmenkredite für zwei Jahre von insgesamt 230 Mio. Franken gesprochen für Leistungsangebote für Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf, die Gesundheitsförderung und Suchthilfe, für die Familien-, Kinder- und Jugendförderung, die berufliche und soziale Integration sowie weiterer sozialer Leistungsangebote. In den Rahmenkrediten wurden wegen planerischen Unsicherheiten eine Reserve von 20 Prozent eingerechnet. Eine Reduktion der Reserve auf 10 Prozent wurde abgelehnt. - einen Kredit von 49,86 Mio. Franken für Corona-Massnahmen im kommenden Jahr gesprochen. Dabei geht es um die Finanzierung von Test- und Impfzentren oder das Contact Tracing. Der Rat sprach den Zusatzkredit mit 121 zu 21 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Ein Antrag auf Kürzung war chancenlos. - einen Vorstoss abgelehnt, der die Wiederaufnahme von Corona-Massentests an Schulen forderte. Ausserdem soll die Lüftung in den Schulräumen kantonsweit jederzeit gewährleistet sein. Dieser zweite Punkt wurde angenommen und als bereits erledigt abgeschrieben. (sda)

sda/tag

