Erneute Corona-Fälle – Kantonsärztin lässt Berner Club Kapitel schliessen Nachdem zwei weitere Gäste positiv auf das Coronavirus getestet wurden, musste der Berner Club Kapitel am Samstagabend seine Tore vorübergehend schliessen.

Der Club Kapitel am Bollwerk bleibt wegen drei Corona-Fällen für 10 Tage geschlossen. Bild: Enrique Munoz Garcia

Der Berner Club «Kapitel Bollwerk» ist am Samstagabend um 23.00 Uhr auf Anordnung der Kantonsärztin geschlossen worden. Er bleibt voraussichtlich 10 Tage zu, wie der Kanton Bern am frühen Sonntagmorgen in einer Mitteilung bekannt gab.

Nachdem bereits am Freitag eine Person, die am letzten Wochenende den Club besucht hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden war, stellte sich am Samstagabend heraus, dass zwei weitere Personen positiv auf die Lungenkrankheit Covid-19 getestet worden sind.

Eine der beiden neuen Personen sei am vergangenen Donnerstag im Club gewesen. Sie hatte schon vorher Symptome gezeigt, sei also zu diesem Zeitpunkt bereits ansteckend gewesen. Die Contact Tracer hätten die Liste der rund 140 Personen, die sich am Donnerstag im Club aufgehalten hätten, bereits erhalten.

Die Personen auf der Kontaktliste seien in der (heutigen) Nacht schriftlich benachrichtigt worden. Sie würden zudem am Sonntag telefonisch kontaktiert. Die Kantonsärztin habe die Schliessung des Berner Clubs angeordnet, um die Übertragungsketten zu unterbrechen.

Am letzten Samstag hatte das Kantonsarztamt alle 305 Partygängerinnen und -gänger nach dem Besuch des «Kapital Bollwerk» in Quarantäne gesetzt, nachdem eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Sie dürfen während zehn Tagen das Haus oder die Wohnung nicht verlassen, müssen sich an die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit halten und ihren Gesundheitszustand überwachen. Der Betrieb des Club wurde jedoch aufrecht erhalten, da ein Schutzkonzept mit Registrierung der Gäste vorlag.

( SDA )