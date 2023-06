Dringend gesucht: Asylunterkünfte – Kantone wollen Flüchtlinge in Turnhallen unterbringen Der Bund gerät immer stärker unter Druck, weil Tausende Plätze für Asylsuchende fehlen. Ein Plan B ist nicht in Sicht, nachdem der Ständerat den Bau von Containersiedlungen verhindert hat. Adrian Schmid Mischa Aebi

In Schweizer Turnhallen könnten bald noch mehr Plätze für Flüchtlinge geschaffen werden, so wie hier Ende 2022 auf dem Areal der Militärkaserne Moudon VD. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Was nun? Das ist die grosse Frage in der gegenwärtigen Asylkrise. Bund, Kantone und Gemeinden müssen jetzt unter Hochdruck Alternativen suchen, weil der Ständerat diese Woche den Kredit zum Bau von Containersiedlungen auf Armee-Arealen definitiv abgelehnt hat. Am naheliegendsten ist, dass Flüchtlinge künftig vermehrt in Zivilschutzanlagen einquartiert werden. Jetzt kommt aber noch eine weitere Variante ins Spiel: Turnhallen.