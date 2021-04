Ende der Corona-Massnahmen – Kantone rufen bereits nach den nächsten Lockerungen Wirtschaft, Politik und sogar Kantonsvertreter drücken weiterhin aufs Tempo und fordern den Bundesrat auf, bald weitere Öffnungsschritte zu beschliessen. Adrian Schmid

Keine Zeit für eine Pause: Der Bündner Regierungsrat Christian Rathgeb (rechts) fordert von Bundesrat Alain Berset, dass bald weitere Corona-Regeln gelockert werden. Foto: Alessandro della Valle, Keystone

Der Druck auf den Bundesrat lässt nicht nach. Obwohl am Montag Restaurant-Terrassen, Fitnesscenter und Kinos öffnen, werden weitere Lockerungen gefordert – selbst von den Kantonen. «Der Bund muss weitere Öffnungsschritte in Aussicht stellen», sagt der Bündner FDP-Regierungsrat Christian Rathgeb. Das sei sehr wichtig, damit die Akzeptanz für die Corona-Massnahmen erhalten bleibe. «Die Menschen in unserem Land und die Wirtschaft brauchen eine Perspektive.»

Rathgeb ist als Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen quasi der höchste Standesvertreter und hat eine Schlüsselrolle im Austausch mit dem Bund. Und Rathgeb drückt aufs Tempo. Entscheidend sei, dass jetzt rasch viele Leute geimpft und gleichzeitig die Testungen weiter ausgebaut würden. «Dann sind weitere Lockerungen in Einzelschritten sicher bald machbar.»