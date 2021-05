Clavaleyres wechselt den Kanton – Kantone Bern und Freiburg unterzeichnen Clavaleyres-Vereinbarung Am 1. Januar 2022 kommt es zur ersten Gebietsänderung im Kanton Freiburg seit 1807. Die Berner Exklave Clavaleyres wird dann definitiv mit der Freiburger Gemeinde Murten fusionieren.

Der Freiburger Staatsrat Didier Castella (links) und die Berner Regierungsrätin Evi Allemann haben die Vereinbarung zur Gebietsänderung unterzeichnet. Foto: zvg/Kanton Bern

Die erste Gebietsänderung des Kantons Freiburg seit 1807 ist unter Dach. Die Regierungen der Kantone Bern und Freiburg haben die Vereinbarung unterzeichnet, die den Kantonswechsel der Gemeinde Clavaleyres von Bern zu Freiburg besiegelt. Diese Unterschrift stellt die letzte Regierungshandlung vor dem Inkrafttreten der Fusion der beiden Gemeinden dar.

Clavaleyres wird somit ab dem 1. Januar 2022 Teil der Gemeinde Murten FR sein. Die Vereinbarung steht am Schluss eines langen Prozesses, wie die beiden Kantone am Freitag in Erinnerung riefen.

Der Weiler Clavaleyres zählt 50 Einwohner und liegt oberhalb des Murtensees. Er ist heute noch eine bernische Exklave mit Grenzen zu den Kantonen Freiburg und Waadt.

Die Stimmberechtigten von Clavaleyres sprachen sich im Herbst 2018 für den Kantonswechsel aus. Im Februar 2020 sagte auch der Souverän der Kantone Bern und Freiburg Ja zum Vorhaben. Die Bundesversammlung genehmigte das Projekt im Dezember 2020.

Die nun unterzeichnete Vereinbarung regelt unter anderem, was mit dem Archivgut geschieht. Sie präzisiert zudem, wie die Baudenkmäler der Gemeinde nach dem Zusammenschluss geschützt werden.

sda/tag

