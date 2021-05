Regio Day Emmental – Kanton zieht sich aus der Altersplanung zurück Wenn die Altersversorgung im Emmental weiterhin koordiniert geplant werden soll, werden die Gemeinden wohl bald zur Kasse gebeten. Susanne Graf

An Pflegeheimbetten wird es im Emmental in Zukunft nicht mangeln.

Foto: Thomas Egli

2012 bestellte der Kanton Bern eine regionale Planung für die Altersversorgung. Über einen Leistungsvertrag wurden die Arbeiten der Regionalkonferenz abgegolten. Im Emmental machte sich eine Kommission unter der Leitung des Utzenstorfer Gemeindepräsidenten Beat Singer an die Arbeit.

Sie erstellte einen Bericht, den sie letztes Jahr aktualisierte. Verfasser Peter Dolder präsentierte das Resultat an einer Zusammenkunft der Emmentaler Gemeindevertreter. Demnach gibt es in der Region aktuell 1372 bewilligte Pflegeheimbetten. In Planung befinden sich im unteren Emmental weitere 250, im mittleren 8 und im oberen Emmental bis zu 40 neue Betten. Sobald diese realisiert sind, sei der Bedarf an Heimplätzen langfristig gedeckt, stellte Dolder fest. Dies, obwohl der Anteil der über 80-Jährigen bis 2045 noch massiv ansteigen werde.