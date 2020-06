Für Materialkosten – Kanton zahlt zwölf Millionen Franken an Pflegeheime Der Kanton Bern beteiligt sich an den Materialkosten der Pflegeheime. Mit dieser Einigung kann ein grösserer Rechtsstreit beigelegt werden.

Der Streit um die Rückerstattung der Vergütungen für Pflegematerial konnte im Kanton Bern beigelegt werden. Foto: Keystone

Der Kanton Bern beteiligt sich mit einer Pauschale von zwölf Millionen Franken an den Pflegematerialkosten der Berner Heime. Die Versicherer verzichten ihrerseits auf rund drei Millionen Franken. Mit dieser Einigung kann ein grösserer Rechtsstreit beigelegt werden.

Gestützt auf eine provisorische Anordnung von Anfang 2015 vergüteten die Krankenversicherer den Berner Pflegeheimen die Kosten für Pflegematerialien wie beispielsweise Verbände. Nach einem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 2017 wurde diese Finanzierung eingestellt, weil die obersten Richter zum Schluss kamen, dass das Pflegematerial bereits in der Grundvergütung der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung enthalten ist.

Streit um Rückzahlung

Dies führte zu Streitigkeiten zwischen insgesamt 193 Berner Pflegeheimen und den Versicherern über die Rückzahlung der bereits vergüteten Pflegematerialien. Auch der Kanton Bern ist in die Sache involviert, weil er gemäss der Krankenversicherungsgesetzgebung für die Restfinanzierung der Pflegekosten zuständig ist.

Nun haben sich die bernische Gesundheitsdirektion und tarifsuisse, eine Tochtergesellschaft des Krankenkassenverbandes Santésuisse, einigen können. Wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung ist, dass sich der Kanton Bern im Rahmen seiner ohnehin bestehenden Restkostenfinanzierungspflicht an den Pflegematerialkosten der Berner Pflegeheimen beteiligt.

Er zahlt den Versicherern einmalig eine Pauschalsumme in der Höhe von zwölf Millionen Franken, wie die Verhandlungspartner am Donnerstag mitteilten. Die Versicherer ihrerseits verzichten auf rund drei Millionen Franken.

Alle Ansprüche geregelt

Mit diesem Vergleich gelten alle Ansprüche der Versicherer betreffend Pflegematerialien für die Jahre 2015 bis 2017 als abgegolten. Die von den Versicherern gegen die Pflegeheime eingeleiteten Schiedsgerichtsverfahren beim Schiedsgericht für Sozialversicherungsstreitigkeiten können damit erledigt werden.

Die Vergütung der Kosten für Pflegematerial ist auch auf Bundesebene ein Thema. Mitte Mai hat sich der Bundesrat für eine einheitliche Regelung entschieden: Die Krankenkassen sollen Pflegematerial wie Spritzen oder Verbände immer bezahlen, unabhängig davon, wer es wo verwendet. Über die Vergütung von Pflegematerial wird das Parlament entscheiden.

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) sieht heute zwar eine Vergütung vor, wenn Patienten selbst oder nichtberufliche Helferinnen und Helfer Pflegematerial verwenden. Für in Heimen oder von der Spitex verwendetes Pflegematerial hingegen gibt es diese Vergütung nicht.

Der Bundesrat will deshalb das Krankenversicherungsgesetz anpassen und dabei keinen Unterschied mehr machen zwischen beruflicher und nicht beruflicher Verwendung und dem Ort, an dem das Material eingesetzt wird.

Wegweisendes Gerichtsurteil

Wegen des Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts vom Herbst 2017 müssen Krankenkassen Pflegematerial in Heimen heute nicht separat vergüten. Die Kosten bleiben an Pflegeheimen, Spitexorganisationen und letztlich an Kantonen oder Gemeinden hängen.

Grundlage dieses Grundsatzentscheides war die neue Pflegefinanzierung. Seit Januar 2018 müssen auf Grund des Urteils die Kantone oder Gemeinden als Restfinanzierer für Verbände, Spritzen, Gehhilfen und weiteres Material zahlen. Einige Kassen forderten von den Heimen nach dem Urteil rückwirkend Geld zurück.

( SDA/ber )