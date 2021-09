Schynige-Platte-Bahn – Kanton wird verschiedene Szenarien prüfen Der Kanton Bern soll diverse Möglichkeiten prüfen, was dessen Anteile an der Schynige-Platte-Bahn betrifft. Der Grosse Rat hat einem entsprechenden Postulat zugestimmt. Hans Urfer

Die Zugkomposition der Schynige-Platte-Bahn unterhalb der Bergstation. PD

Der Kanton beteiligt sich an der Sanierung der Schynige-Platte-Bahn (SPB). Dies hat der Grosse Rat am Mittwoch entschieden. Beschlossen hat eine Mehrheit der Grossrätinnen und Grossräte auch, dass der Regierungsrat zwar nicht über einen Verkauf der SPB zu verhandeln hat, jedoch Möglichkeiten über eine Neuorganisation der Besitzverhältnisse prüfen soll.

Entsprechend wurde die Motion, eingereicht von Bernhard Riem und André Roggli (beide Die Mitte) sowie Peter Haudenschild (FDP), in das weniger verbindliche Postulat umgewandelt. In seiner Begründung zum Vorstoss des Grossratstrios legte die Regierung dar, dass die SPB ein integraler Bestandteil der Berner-Oberland-Bahn (BOB) ist und deshalb der Kanton seinen SPB-Anteil nicht losgelöst von seiner Beteiligung an der BOB verhandeln kann.