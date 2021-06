Für ausländische Fahrende – Kanton will im Seeland temporären Transitplatz bereitstellen In Frage kommen Biel und Brügg: Der Kanton Bern ist bereit, einen temporären Transitplatz für ausländische Fahrende zur Verfügung zu stellen.

Wohnwagen ausländischer Fahrender, als sie im Sommer 2017 neben dem Autobahnrastplatz von Wileroltigen Halt machten. Foto: Keystone

Der Kanton Bern ist bereit, im Seeland einen provisorischen Transitplatz für ausländische Fahrende bereitzustellen. In Frage kommen Gelände bei den Autobahnanschlüssen Biel-Bözingenfeld und Brügg.

Jürg Schertenleib, stellvertretender Generalsekretär in der kantonalen Direktion für Inneres und Justiz, bestätigte am Montag auf Anfrage eine entsprechende Meldung des «Bieler Tagblatts» vom gleichen Tag. Es berichtete, dass die Regierungsstatthalterin von Biel den Seeländer Gemeinden kürzlich dieses Angebot machte.

Der Kanton würde nach Angaben Schertenleibs die Kosten für die Infrastruktur tragen und das Gelände zur Verfügung stellen. Der Betrieb des Transitplatzes wäre – wie bei früheren Transitplätzen, so Schertenleib – Sache der Gemeinden. Die betroffenen Gemeinden müssen zustimmen, damit ein Platz realisiert werden kann.

Wie in vergangenen Jahren berichteten lokale Medien auch in diesem Jahr immer wieder von ausländischen Fahrenden, welche im Kanton Bern Gelände besetzten und so Behörden auf Trab hielten.

Das Stimmvolk des Kantons Bern hiess im vergangenen Jahr den Kredit für die Realisierung eines Transitplatzes für ausländische Fahrende an der Autobahn A1 bei Wileroltigen gut. Dieser soll im Jahr 2024 bereit stehen.

SDA/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.