Platznot in Asylunterkünften – Kanton will Gemeinden zwingen, Plätze für Asylsuchende zu schaffen Im Kanton Bern werden vier neue Asylunterkünfte vorbereitet. Doch das dürfte nicht reichen. Nun erhöht der Kanton den Druck auf die Gemeinden. Sarah Buser

Ein Zimmer in der Kollektivunterkunft Gurnigelbad im April dieses Jahres. Foto: Raphael Moser

In den Berner Asylunterkünften herrscht seit längerem Platzmangel. Die Gesundheitsdirektion hat nun entschieden, dass sie Gemeinden bei Bedarf anordnet, Zivilschutzanlagen und andere geeignete Immobilien als Notunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Dies teilte sie am Freitag mit.

Die Situation um Asylunterkünfte ist seit Monaten schon angespannt. Die Zahl der Menschen, die aus der Ukraine und anderen Kriegs- und Krisengebieten in die Schweiz flüchten, bleibt hoch. Anfang August warnte die Gesundheitsdirektion: «Bei gleichbleibendem Zustrom und tendenziell grösser werdender Wohnungsknappheit sind die Unterbringungsmöglichkeiten des Kantons im Verlauf des Septembers oder Oktobers erschöpft.»

Der Regierungsrat kündigt an, dass er künftig Gemeinden «anweisen» will, geeignete Plätze für Asylunterkünfte zur Verfügung zu stellen.

Dieser Entscheid stützt sich auf eine kantonale Gesetzgebung. Diese gibt dem Regierungsrat die Kompetenz, die Gemeinden zu verpflichten, für bis zu vier Jahre geeignete Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Dabei können auch Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter selbstständig bestimmte Unterkünfte benennen.

Vier neue Notunterkünfte

Am Freitag hat die Gesundheitsdirektion zudem bekanntgegeben, vier Notunterkünften für Asylsuchende vorzubereiten: In den Gemeinden Burgdorf (Lindenfeld, Eröffnung Anfang September), Bern (Effinger, Eröffnung Mitte September), Tramelan (Eröffnung Anfang Oktober) und Köniz (Niederscherli, Eröffnung Mitte Oktober) werden je rund 100 Plätze in Zivilschutzanlagen vorbereitet.

Die Notunterkünfte werden möglichst mit Einzelpersonen belegt, damit oberirdische Platzreserven für Familien geschaffen werden können. Die Betreuung wird durch die regionalen Partner im Asylwesen sichergestellt.

Zurzeit sind im Kanton Bern insgesamt 42 Kollektivunterkünfte in Betrieb, wie aus einer Medienmitteilung von letzter Woche hervorgeht. Sechs für Schutzsuchende mit Status S, 22 Kollektivunterkünfte für reguläre Asylsuchende und 14 für unbegleitete Minderjährige.

7’801 Schutzsuchende mit Status S, 6’157 reguläre Asylsuchende und 507 unbegleitete Minderjährige werden im Kanton Bern betreut. Basierend auf den Prognosen des Staatssekretariats für Migration (SEM) für die kommenden Monate, muss sich der Kanton Bern auf die Unterbringung von zusätzlich rund 1’200 Personen vorbereiten.

