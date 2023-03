Finanzielle Anreize – Kanton will Gemeinde­fusionen in den Zentren fördern Leistungs­starke, handlungs­fähige Gemeinden: So lautet das Ziel der Total­revision des Gemeinde­fusions­gesetzes.

Der Kanton Bern will Gemeindefusionen vor allem in den Zentren fördern. Schon in diesem Jahr könnten sich Bern und Ostermundigen das Ja-Wort geben. (Archivbild) Foto: Manuel Zingg

Der Berner Regierungsrat will Gemeindefusionen gezielter fördern. Er will insbesondere die Anreize für Zusammenschlüsse in den Ballungszentren erhöhen. Das geht aus dem am Freitag präsentierten Entwurf für das totalrevidierte Gemeindefusionsgesetz hervor. Die Vernehmlassung dazu läuft bis am 15. Juni.

Im Vordergrund steht mit dem sogenannten Zentrumsbonus ein neues finanzielles Förderinstrument. Damit soll ein finanzieller Anreiz für alle politischen Gemeinden geschaffen werden, sich an einem Zusammenschluss mit einer Zentrumsgemeinde zu beteiligen.

Der Kanton Bern versucht seit Jahren, Gemeinden zum Zusammenschluss zu bewegen. Seit 2003 ist die Zahl der politischen Gemeinden von 400 auf aktuell 337 gesunken.

SDA/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.