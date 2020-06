2 Millionen für Pilotbetrieb – Kanton soll Elektromobilität fördern Der Grosse Rat überwies am Donnerstag einen FDP-Vorstoss, der beliebt macht, die Elektromobilität im öffentlichen Verkehr zu fördern.

Bereits heute unterstützt der Kanton entsprechende Pilot- und Beschaffungsprojekte mit Beiträgen, so die Elektrobusse auf der Bernmobil-Linie 17 Bern-Köniz. Foto: Raphael Moser

Im Kanton Bern soll die Elektromobilität im öffentlichen Verkehr gefördert werden. Der Grosse Rat überwies am Donnerstag einen FDP-Vorstoss für eine Elektrobusstrategie mit 103 zu 39 Stimmen.

Der Regierungsrat zeigte sich bereit, im Angebotsbeschluss öffentlicher Verkehr 2022-2025 aufzuzeigen, wie und mit welchen Mitteln er die Elektromobilität im öffentlichen Verkehr fördern will. Geprüft werden soll dabei auch die Bereitstellung finanzieller Mittel.

Bereits heute unterstützt der Kanton entsprechende Pilot- und Beschaffungsprojekte mit Beiträgen, so die Elektrobusse auf der Bernmobil-Linie 17 Bern-Köniz. An die Kosten des Pilotbetriebs von rund 4,2 Millionen übernimmt der Kanton 2 Millionen. Kantonsbeiträge an Transportunternehmen gibt es im übrigen auch an Ladeinfrastrukturen.

( SDA )