Beitrag für Hochwasserschutz – Kanton soll 4,8 Millionen Franken an Schutz der Zulg zahlen Steffisburg sagte bereits Ja, nun soll der Grosse Rat des Kantons Bern knapp 5 Millionen Franken an den Hochwasserschutz sprechen.

Die Zulg während des Hochwassers im Jahr 2012. Foto: BOM

Der Regierungsrat des Kantons Bern beantragt dem Grossen Rat einen Kredit von 4,82 Millionen Franken für ein Hochwasserschutzprojekt an der Zulg, wie er am Donnerstag mitteilte. Im Abschnitt Zulgboden bis zur Eisenbahnbrücke über die Zulg beim Bahnhof Steffisburg soll auf einer Länge von knapp vier Kilometern der Hochwasserschutz für das Siedlungsgebiet von Steffisburg verbessert werden, so die Berner Regierung. Zudem werden die bestehenden Betonschwellen mit anderen Massnahmen ersetzt, sodass Fische wieder besser passieren können.

Steffisburg hat an der Urne den Hochwasserschutz bereits abgesegnet. Seit Jahren setzt sich die Gemeinde mit dem Hochwasserschutz und der Längsvernetzung der Zulg auseinander. Am 7. März war es so weit: Die Stimmberechtigten entschieden über den Kredit von knapp 14 Millionen Franken. Und sie sagten deutlich Ja. Ein Anteil von rund 76,9 Prozent (4473 Stimmen) sprach sich für die geplanten Arbeiten aus. Tatsächlich wird die Gemeinde Steffisburg zum Gesamtkredit von 13,85 Millionen Franken rund 3,86 Millionen Franken beisteuern müssen – die übrigen rund 10 Millionen Franken übernehmen Bund und Kanton.

pd/jss

