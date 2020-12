Isolation in Asylunterkünften – Kanton quartiert kranke Asylsuchende in der Jugi ein Weil Toiletten, Duschen und Küchen in den Unterkünften gemeinsam genutzt werden, weicht der Kanton aus: auf Zimmer in der Burgdorfer Jugendherberge. Chantal Desbiolles

Im Juni wurde die Jugendherberge im Schloss Burgdorf eröffnet. Inzwischen mietet der Kanton vereinzelt Zimmer zu, um positiv getestete Asylsuchende von der Aussenwelt zu isolieren. Foto: Raphael Moser

Die zweite Corona-Welle hat vor einem Monat auch die Kollektivunterkünfte im Kanton Bern erreicht – trotz Hygienemassnahmen, Maskenpflicht und Besuchsverbot. Aus 7 von insgesamt 11 kantonalen Unterkünften meldete die Gesundheitsdirektion Corona-Fälle. Betroffen waren im November alle fünf Regionen des Kantons: 18 Personen waren in Isolation und 19 in Quarantäne.

In allen Unterkünften wurden Quarantäne- und Isolationszimmer eingerichtet. Doch Menschen isolieren, die mit anderen dieselben sanitären Einrichtungen und Küchen nutzen: Das geht nicht, stellt auch Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI), fest. Deswegen hat der Kanton in Lotzwil während des vergangenen Monats ein Hotel gemietet und Asylsuchende dort untergebracht, wie das SRF-«Regionaljournal» berichtet. Inzwischen hat die GSI eine andere Lösung gefunden: Sie mietet vereinzelt Zimmer in der Jugendherberge auf Schloss Burgdorf zu.