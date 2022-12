Nach Gerichtsurteil

– Kanton passt Sozialhilfe für vorläufig aufgenommene Personen an Das Verwaltungsgericht hat den Kanton Bern im Sommer zurückgepfiffen. Nun reagiert der Regierungsrat.

Bei der Sozialhilfe musste die Regierung über die Bücher. Foto: Beat Mathys

Der bernische Regierungsrat erhöht die Sozialhilfe für vorläufig aufgenommene Personen. Statt bei bisher 70 Prozent legt er den Grundbedarf neu bei 85 Prozent des regulären Satzes fest. Dies gilt für vorläufig Aufgenommene ab zehn Jahren nach Erteilung der vorläufigen Aufnahme.

Der Regierungsrat handelt nicht freiwillig. Er reagiert auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts vom vergangenen Sommer. Betroffene hatten sich gegen den bestehenden Sozialhilfeansatz gewehrt und vor Gericht Gehör gefunden.

Existenzminimum nicht gewährleistet

Die Richter kamen zum Schluss, dass eine Kürzung des Grundbedarfs im Umfang von 30 Prozent für vorläufig aufgenommene Personen, die seit vielen Jahren im Kanton Bern wohnten, tatsächlich nicht statthaft sei. Damit sei das soziale Existenzminimum nicht mehr gewährleistet.

Das Gericht bezeichnete aber eine Kürzung von 15 Prozent als zulässig, sodass also der Grundbedarf bei 85 Prozent des regulären Ansatzes liegt. Diese Regelung übernimmt nun der Regierungsrat in seiner Verordnung. Allerdings nur für Personen, deren Aufnahme mehr als zehn Jahre zurückliegt.

Bei vorläufig aufgenommenen Personen, deren Aufnahme weniger als zehn Jahre her ist, wird der Regierungsrat nichts ändern. Wie er in seiner Mitteilung vom Donnerstag schreibt, belässt er dort den Ansatz bei 70 Prozent – und somit die Reduktion bei 30 Prozent.

Grüne kritisieren die Ansätze

Die Änderung trete per 1. Januar 2023 in Kraft. Den Sozialdiensten gebe man eine Frist bis 1. April 2023, um die Neuberechnung der Sozialhilfebudgets vorzunehmen, teilt der Regierungsrat mit.

Die Grünen des Kantons Bern kritisieren die Ansätze in einer Medienmitteilung als viel zu tief. Auch wenn das Urteil des Verwaltungsgerichts zu einer minimalen Verbesserung geführt habe, so handle es sich doch um eine massive Kürzung des Grundbedarfs für Menschen, die vorläufig aufgenommen seien. Eine Kürzung um 15 Prozent bedeute, dass für eine Einzelperson monatlich 830 Franken für Nahrungsmittel, Strom, Mobilität und Kleidung zur Verfügung stünden. Mit diesem Betrag sei ein Leben in Würde nicht möglich.

Auf dieses Urteil reagiert der Kanton Abo Lang erwartetes Urteil Verwaltungsgericht pfeift Kanton bei Sozialhilfekürzung zurück

PD/bw

Fehler gefunden?Jetzt melden.