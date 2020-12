Sind die Brücken sicher? – Kanton nimmt 200 Brücken unter die Lupe 200 Brücken im Oberland werden auf ihre Erdbebensicherheit überprüft. Der Regierungsrat hat dafür 800’000 Franken bewilligt.

Die Brücken entlang der Kantonsstrassen im Oberland – im Bild die Lombachbrücke – werden auf ihre Erdbebensicherheit überprüft. Foto: Bruno Petroni

Die Kantonsstrassen und dabei insbesondere die Brücken sind wichtige Verbindungen, die auch bei Katastrophen zumindest eingeschränkt befahrbar sein müssen. Die vorhandenen Brücken müssen auf ihre Erdbebensicherheit überprüft werden, wie der Kanton mitteilt. Die einschlägigen SIA-Normen bezüglich der Erdbebensicherheit seien erst nach dem Bau der meisten dieser Brücken erlassen worden.

Für die Überprüfung der Erdbebensicherheit von 200 Brücken im Oberingenieurkreis I hat der Regierungsrat des Kantons Bern einen Kredit von 800'000 Franken bewilligt. Die Brücken in diesem Bezirk werden zuerst überprüft, weil die Erbebengefährdung im Berner Oberland kantonsweit gemäss Mitteilung des Kantons am höchsten ist. Die Untersuchung der Brücken in anderen Oberingenieurkreisen folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

PD