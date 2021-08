BLS-Subventionsskandal - Kanton nahm Verantwortung zu spät und ungenügend wahr

Mir ist keiner bekannt. Zumindest keiner, in dem eine untersuchende Kommission so behandelt worden ist.

Aus Ihrem Bericht geht hervor, dass die Regierung nicht nur bei der Aufsicht geschlafen, sondern sich auch bei der Aufarbeitung quergestellt hat. Hat das rechtliche Folgen?

Festzustellen ist, dass der Finanzkontrolle gewisse Dokumente nicht zugestellt wurden, ja, dass generell die Legitimation der FK als Prüforgan in Frage gestellt wird. Wir haben eine andere Auffassung als die Regierung, was ein Mehrheitsaktionär tun soll und was nicht. Wir behaupten, dass sie diese Verantwortung nicht delegieren kann. Die Gespräche, die wir geführt haben, waren konstruktiv. Aber man hat uns zu verstehen gegeben, dass sie eigentlich nicht nötig sind. Dies, weil wir als kantonale Aufsichtskommission keine Rechenschaft einfordern und man uns gegenüber keine Auskunftspflicht hat. Pikanterweise hat die Regierung zweimal die Decharge erteilt, als die Verfahren wegen Ungereimtheiten liefen. Das hätten wir uns als Geschäftsprüfungskommission auch anders vorstellen können. Das Vertrauen in die BLS-Führung scheint grenzenlos gewesen zu sein. Aber das sind Nebenkriegsschauplätze. Im Kern geht es darum, dass die Regierung sagt: Wir sind de facto nicht zuständig, nehmen unseren Einfluss über den Kantonsvertreter im BLS-Verwaltungsrat wahr.