Illegal im Gefängnis – Kanton muss psychisch krankem Straftäter Entschädigung zahlen Bundesgericht rüffelt Berner Vollzugsbehörden: Trotz Therapienotstand hätten sie sich zu wenig um einen Therapieplatz bemüht. Andres Marti

«Unzulässige Unterbringung»: In der Strafanstalt Thorberg bei Krauchthal wartete der Mann auf einen Therapieplatz. Foto: Adrian Moser

Ein am Mittwoch publiziertes Bundesgerichtsurteil gibt einen Einblick in den schwierigen Umgang mit psychisch kranken Straftätern. So musste im Kanton Bern ein zu einer Massnahme verurteilter Mann 17 Monate lang auf den Beginn seiner Therapie warten. Viel zu lange, findet sein Anwalt und fordert vom Kanton Schadenersatz und Genugtuung. Nachdem er damit beim Berner Verwaltungsgericht abgeblitzt war, gab ihm nun das Bundesgericht recht.