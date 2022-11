Kein Eingriff in Landschaft – Kanton lehnt Fahrweg zur Alp Suls im Lauterbrunnental ab Der Neubau eines Alpwegs würde einen zu grossen Einschnitt für Flora und Fauna bedeuten, so die bernische Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVD).

Die Alp Suls im Spätherbst. Foto: Bruno Petroni

In einem Beschwerdeverfahren hat sich die bernische Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion der Erschliessung der Alp Suls durch einen Fahrweg eine Absage erteilt. Der Kanton stützte damit einen vorinstanzlichen Entscheid des Regierungsstatthalteramtes.

Die bernische Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVD) kommt in ihrem Urteil zum Schluss, dass der Neubau des Alpwegs einen grossen Eingriff in einen heute intakten und wertvollen Landschaftsraum und wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen darstelle, wie die beiden Organisationen Pro Natura und Stiftung Landschaftsschutz am Freitag mitteilten.

In ihrem Urteil nahm die BVE auch die Variantenprüfung durch die Bergschaft unter die Lupe. Zwar weise eine Erschliessung mit einem Alpweg im Vergleich zu einer Seilbahn betrieblich und kostenmässig Vorteile auf. Mit der Seilbahn gäbe es aber eine machbare Variante, die hinsichtlich der Umweltauswirkungen besser abschneiden würde, kam der Kanton zum Schluss.

Die Bergschaft kann das Urteil der BVD noch ans Verwaltungsgericht weiterziehen. Die Alp Suls liegt oberhalb von Isenfluh im Lauterbrunnental.

