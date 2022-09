Thun vor 150 Jahren – Kanton gab grünes Licht für tieferen Lachenkanal Der Lachenkanal sollte auch für die grossen Dampfer schiffbar gemacht werden. Dies entschied der Regierungsrat 1872. Manuel Berger

Aufgenommen während der Kantonal-Bernischen Ausstellung, zeigt dieses Bild, wie sich Lachenkanal und Schiffswerft 1949 präsentierten. PD/ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

In der Zeit nach dem Deutsch-Französischen Krieg nahm der Verkehr spürbar zu, so auch auf dem Thunersee. Nachdem das Dampfschiff Beatus in einer neuen Werftanlage in Dürrenast zusammengebaut worden und 1871 vom Stapel gelaufen war, gab im folgenden Jahr der Kanton ein wichtiges Signal für die weitere nautische Entwicklung im Gebiet. Im September 1872 gestattete nämlich der Regierungsrat der Thuner Dampfschifffahrtgesellschaft, den Lachenkanal zu erweitern und tiefer zu legen.