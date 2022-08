Waldkindergarten Schwanden/Brienz – Kanton erteilt «Pippi Waldstrumpf» die Bewilligung Nach fast einem Jahr Wartezeit erhielt der private Waldkindergarten «Pippi Waldstrumpf» endlich die Bewilligung des Kantons Bern. Nun konnte Leiterin Carina Merkli ins neue Schuljahr starten. Monika Hartig

Leiterin Carina Merkli, kostümiert als Pippi Waldstrumpf, mit den Kindern des Waldkindergartens im Wald in Schwanden bei Brienz. Foto: PD

«Mit Liedern, Tänzen und Spielen fing am 15. August für sieben Kinder das neue Schuljahr im privaten Waldkindergarten Pippi Waldstrumpf in Schwanden bei Brienz an. Es soll ein freies, wildes und buntes Waldjahr werden», sagt Leiterin Carina Merkli aus Brienz. Seit dem Sommer 2021 hatte die Waldkindergärtnerin, Naturpädagogin und Maltherapeutin ihr Projekt aufgebaut. Dieses wurde als Anschlusslösung für den Waldkindergarten Tatatuck in Ringgenberg konzipiert.

Das Umfeld in Schwanden war dem Waldkindergarten wohlgesinnt. So haben etwa die Gemeinde Schwanden und ein privater Waldbesitzer grosszügig Waldfläche zur Verfügung gestellt. Der Sägereibesitzer Laszlo Bansaghy hat gar für die Waldkinder in Fussdistanz einen Raum eingerichtet, wo sie sich bei Schlechtwetter aufhalten und malen können. Doch die kantonale Bewilligung liess auf sich warten.

Neues Waldsofa eingeweiht

«Im Juni traf dann endlich die definitive Bewilligung des Kantons ein. So konnten wir nun mit Waldkindergarten, Waldspielgruppe und Homeschoolkindern ins neue Schuljahr starten», so Carina Merkli. Auch das von den Eltern erbaute Waldsofa wurde an diesem denkwürdigen Tag eingeweiht. Nun können die Kinder sich viermal in der Woche morgens im Wald austoben.

Klettern, graben, nach Käfern suchen, Tiere nachspielen und Kaffee kochen stehen auf dem Tagesprogramm. Dabei eignen sich die Kleinen laut der Leiterin viel Wissen und Können an. Mit gemeinsamem Spielen und Aktivitäten würden ihre Sozialkompetenzen gefördert. Um sich im Wald zurechtzufinden, sich über Wurzelstöcke geschickt und flink zu bewegen, brauche es viel Übung und Vertrauen. So entwickelten Kinder rasch motorische Fähigkeiten.

Angebot für Vorschulkinder

«Der private Waldkindergarten Pippi Waldstrumpf soll ein erweitertes Vorschulkinderangebot für den Raum Berner Oberland sein. Das Angebot richtet sich nach dem Lehrplan 21», erklärt Carina Merkli. Derzeit sind noch Plätze frei. Ab September werden eine Praktikantin und eine weibliche Fachkraft im Ruhestand die Leiterin unterstützen. Carina Merkli: «Kinder sollten viel draussen sein, denn der weite Raum von Wald und Natur wirkt heilsam und harmonisierend.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.