Bereits Anfang 2024 in Kraft? – Kanton entscheidet über Einsprachen gegen Thuner Ortsplanung Mit der Thuner Ortsplanungsrevision befasst sich nun der Kanton Bern. Die Stadt Thun hat ihm die Unterlagen zur Genehmigung unterbreitet. Er befindet auch über die Einsprachen.



Das nächtliche Thun aus der Vogelperspektive. Foto: Christoph Gerber

Im November 2022 hat der Thuner Stadtrat die Ortsplanungsrevision (OPR) einschliesslich der Änderungen nach der ersten Auflage einstimmig verabschiedet. Bevor die Stadt die OPR beim Kanton zur Genehmigung einreichen konnte, war eine öffentliche Auflage der Änderungen gegenüber der ersten Auflage erforderlich. Diese zweite Auflage erfolgte vom 3. März bis zum 3. April.

Dabei gingen 23 Einsprachen und eine Rechtsverwahrung ein, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Über diese Einsprachen sowie über 29 noch hängige Einsprachen aus der ersten Auflage werde der Kanton im Rahmen der Genehmigung der OPR befinden. «37 Einsprachen wurden aufgrund der Änderungen nach der ersten Auflage zurückgezogen oder in eine Rechtsverwahrung umgewandelt», heisst es weiter. In diesen Tagen reicht die Stadt die Ortsplanungsrevision beim zuständigen kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) zur Genehmigung ein.

«Die Stadt Thun möchte die Ortsplanungsrevision Anfang 2024 in Kraft setzen.» aus der Mitteilung der Stadt

Die Stadt Thun möchte die Ortsplanungsrevision Anfang 2024 in Kraft setzen. Dies sei allerdings wesentlich abhängig von der Dauer des kantonalen Genehmigungsverfahrens, informiert die Stadt. Die neue baurechtliche Grundlage soll «eine qualitativ hochwertige Weiterentwicklung» der Stadt Thun und neuen Wohnraum ermöglichen.

Bis zur Genehmigung der neuen baurechtlichen Bauordnung würden Baugesuche sowohl nach der geltenden baurechtlichen Thuner Grundordnung 2002 wie auch nach dem neuen Baureglement und den Zonenplänen beurteilt. Die Änderungen gegenüber der ersten Auflage würden dabei die baurechtliche Grundordnung aus der ersten Auflage ablösen (siehe auch www.oprthun.ch/unterlagen‐opr/auflage).

ZPP BC «Schadaugärtnerei» ebenfalls an Kanton Infos einblenden Zeitgleich zur OPR wird die ZPP BC «Schadaugärtnerei» beim Kanton zur Genehmigung eingereicht, wie die Stadt Thun mitteilte. Das Gebiet war bis nach der ersten öffentlichen Auflage der OPR als Sektor E innerhalb der ZPP J Schadau ausgewiesen. Zur Präzisierung der Vorschriften wurde das Gebiet aus der ZPP J – und damit auch aus der OPR – herausgelöst. Am 17. November 2022 verabschiedete der Stadtrat die ZPP BC. Die öffentliche Auflage erfolgte vom 3. März bis zum 11. April 2023. (PD)

PD / sda

