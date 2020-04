Viele offene Fragen – Kanton bremst Signalisation von Mountainbike-Routen Die bernische Verkehrsdirektion will kein Schellverfahren. Das Geschäft soll stattdessen in die Revision des Strassenverkehrsgesetzes 2021 einfliessen.

Wer haftet bei einem Unfall auf einer ausgewiesenen Mountainbike-Route? Eine der zu klärenden Fragen. Foto: zvg/Archiv

Die Signalisation bedeutender Mountainbike-Routen im Kanton Bern muss warten. Statt in einer vorgezogenen Gesetzesrevision wird das Anliegen im Rahmen der ordentlichen Revision des Strassenverkehrsgesetzes angegangen.

Der bernische Grosse Rat hatte das Anliegen, dass der Kanton neben den Velofreizeitrouten auch bedeutende Mountainbike-Routen signalisiert, in der Frühlingsession 2020 überwiesen. Bereits in der Debatte habe sich aber gezeigt, dass noch viele Fragen offen seien, teilte die bernische Verkehrsdirektion am Montag mit. Dies gelte namentlich für die Haftung.

Es sei daher nicht sinnvoll, das Anliegen im Schnellverfahren zu regeln. Stattdessen soll es in die ordentliche Revision des Strassenverkehrsgesetzes einfliessen, die im Jahr 2021 in die Vernehmlassung geht.

Der Vorstoss verlangt laut Verkehrsdirektion nämlich auch eine Gleichstellung von Mountainbike-Routen mit Velofreizeitrouten. Das gehe viel weiter als eine blosse Signalisation von bedeutenden Mountainbike-Routen durch den Kanton. Es sei daher angezeigt, dies in einem Vernehmlassungsverfahren zu diskutieren.

( SDA / mb )