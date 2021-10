Neuer Ratgeber für Notlagen – Kanton Bern zeigt, wie Kochen ohne Strom geht Der Kanton Bern gibt einen Ratgeber heraus, der aufzeigt, wie sich die Bevölkerung in einer Notlage oder bei einer Katastrophe versorgen kann.

Bei einem Stromausfall kann das Fondue-Rechaud als alternativer Kochherd dienen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Zum Internationalen Tags der Katastrophenvorbeugung vom Mittwoch (13. Oktober) publiziert der Kanton Bern einen neuen Ratgeber zur Lebensmittelzubereitung ohne Strom.

Notlagen und Katastrophen wie ein grossflächiger Stromausfall könnten unerwartet eintreten, schreibt das Berner Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär. Die Behörden erinnern dabei an die Empfehlung, einen Notvorrat anzulegen: Nahrungsmittel für sieben Tage und Trinkwasser für drei Tage.

Die Lebensmittel nur vorrätig zu halten, reiche jedoch nicht. Büchsen-Ravioli könne man zur Not auch kalt essen – was tun aber mit der Packung Spaghetti, dem Schnitzel im Kühlschrank oder den Erbsen in der Tiefkühltruhe?

Kochen ohne Strom erfordere zwar etwas Improvisationstalent, einfache «Notkochstellen» seien jedoch rasch eingerichtet, heisst es im Ratgeber. Als alternative Kochgelegenheiten dienen ein Cheminée oder eine Feuerstelle, ein Gas- oder Holzkohlegrill, ein Campingkocher mit Gas oder Fonduerechaud mit Brennsprit.

Der Ratgeber zeigt zudem, in welcher Reihenfolge verderbliche Lebensmittel aus Kühlschrank oder Tiefkühler «gerettet» werden können. Und dass es effizienter sei, wenn man das Kochen im Katastrophenfall kollektiv organisiere. Also Vorräte mit Nachbarn, Freunden oder Verwandten zusammenlege.

Der Ratgeber ist auf der Website des Kantons Bern zum Download verfügbar.

SDA/ske

