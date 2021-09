Sie sollen vernetzter sein – Kanton Bern will Berufsfachschulen reorganisieren Die Bildungslandschaft verändert sich rasch. Darauf will der Kanton Bern reagieren und seine Berufsfachschulen entsprechend anpassen.

Der Kanton Bern will seine Berufsfachschulen neu aufstellen. Sie sollen in Zukunft vernetzter sein und stärker kooperieren. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Kanton Bern will seine Berufsfachschulen neu aufstellen. Die verschiedenen Berufe sollen möglichst optimal auf die Schulstandorte verteilt werden. Damit will der Kanton den Schulen ermöglichen, sich einer rasch wandelnden Bildungslandschaft anzupassen.

Die aktuelle Zuteilung von Berufen zu Schulen im Kanton Bern ist historisch gewachsen. Die Berner Berufsfachschulen verstehen sich als teilautonome Schulen. Aktuell gibt es wenig Anreize im System zu Kooperationen.

Die Veränderung der Arbeitswelt, das Bevölkerungswachstum und die Digitalisierung werden in den kommenden Jahren eine stärkere Zusammenarbeit jedoch erfordern. Dies hat auch die Politik erkannt und entsprechende Forderungen deponiert.

Dazu kommt, dass Lehren in manchen Berufen regelrecht boomen während sie in anderen Berufsfeldern rückläufig sind. Der Kanton Bern hat nun nach bestimmten Kriterien jene Berufe ermittelt, die im Verhältnis zur Anzahl Lehrverträge aktuell zu wenig oder zu viele Schulstandorte im Kanton Bern aufweisen.

Dementsprechend soll nun der Umbau der Berufsschullandschaft im Kanton Bern erfolgen. Die Bildungsdirektion hat am Mittwoch ihren Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt.

Zentralisieren und regionalisieren

So soll beispielsweise der Beruf Fachfrau/Fachmann Betreuung Kind von aktuell einem zentralen Standort in Bern auf drei zusätzliche Standorte in den Regionen verteilt werden. Bei der Wahl der zusätzlichen Standorte wird darauf geachtet, dass an diesen ebenfalls der Beruf Fachfrau/Fachmann Gesundheit beschult wird, sodass Synergien genutzt werden können.

KV- und Detailhandelsberufe sollen künftig an weniger Standorten, jedoch in allen vier Regionen des Kantons angeboten werden.

Weil die Lehren als Polymechaniker/in EFZ und Automatiker/in EFZ rückläufig sind, wird dieser Beruf künftig an einem Standort weniger geführt. Die Berufsfachschule Interlaken gibt die beiden Berufe nach Thun ab. Interlaken soll demgegenüber für Berufe in der Gastronomie und Hotellerie gestärkt werden.

chh/sda

