Schädlinge in der Landwirtschaft – Kanton Bern warnt vor Japankäfer In der Schweiz und ganz Europa droht eine erneute Verbreitung vom Japankäfer. Deshalb ruft der Kanton Bern dazu auf, Beobachtungen oder Verdachtsfälle zu melden.

Der Japankäfer droht sich in der Schweiz und Europa zu verbreiten. Foto: zvg / Agroscope

Wer einen Japankäfer sichtet oder einen entsprechenden Verdacht hegt, muss das den Behörden melden: Darauf macht der Kanton Bern aufmerksam.

2017 wurde der Japankäfer erstmals an der Südgrenze der Schweiz nachgewiesen. Es droht eine weitere Verbreitung in ganz Europa, wie die bernische Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Montag in Erinnerung rief.

Um Schäden möglichst zu vermeiden, müssten Beobachtungen oder Verdachtsfälle gemeldet werden. Im Kanton Bern ist dafür die Fachstelle Pflanzenschutz zuständig; sie hat ein Online-Formular aufgeschaltet.

Sowohl die erwachsenen Käfer als auch die Engerlinge gefährden die Landwirtschaft. Als Engerlinge fressen sie vorzugsweise die Wurzeln von Gräsern und verursachen Schäden an Wiesen und Weiden, wie sie auch von einheimischen Engerlingen bekannt sind.

Die erwachsenen Käfer befallen mehr als 300 verschiedene Pflanzen. Darunter befinden sich wichtige Nutzpflanzen wie Weinreben, Beeren, Steinobst und Mais.

SDA/Sabine Gfeller

