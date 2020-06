Parlament soll ihn einsetzen – Kanton Bern verlangt nach einem ausserordentlichen Staatsanwalt Mehrere Strafanzeigen sind bei der Berner Staatsanwaltschaft hängig. Prüfen soll sie ein ausserordentlicher Bundesanwalt, verlangen die Berner Justizbehörden. Chantal Desbiolles

Gegen ihn läuft ein Amtsenthebungsverfahren: Bundesanwalt Michael Lauber. Ob auch die Anzeigen gegen ihn weiterverfolgt werden, soll ein ausserordentlicher Bundesanwalt prüfen. Foto: Marco Zanoni

Die informellen Treffen des Bundesanwalts Michael Lauber mit dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino haben auch so rechtliche Konsequenzen. Drei Strafanzeigen sind in den vergangenen Wochen bei der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland deswegen eingegangen, wie die «NZZ» vermeldet. Zwei Anzeigen seien jeweils von einem Rechtsanwalt eingereicht worden, eine weitere von anonymer Seite. Sie wurden bei den Berner Behörden eingereicht, weil zwei der umstrittenen Treffen in einem Hotel in Bern stattfanden.

Amtsmissbrauch, Amtsgeheimnisverletzung und Begünstigung (im Fall von Lauber) beziehungsweise Anstiftung dazu (im Fall von Infantino) werden dabei geltend gemacht.

Die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern fühlt sich dafür nicht zuständig. Gemäss «NZZ» stellt sie fest, dass die Strafanzeigen in die Zuständigkeit der Bundesgerichtsbarkeit fallen. Begründet wird das damit, dass der angebliche Amtsmissbrauch von Lauber ja von einem Behördenmitglied des Bundes begangen worden. Entsprechend müsse dies von einer Bundesbehörde beurteilt werden.

Für Ermittlungen gegen den Bundesanwalt ist gemäss Berner Auslegung ein ausserordentlicher Bundesanwalt zuständig. Ihn einsetzen müssen National- und Ständerat, deswegen haben die Berner Gerichtsbehörden an die Parlamentsdienste geschrieben. Ein ausserordentlicher Bundesanwalt wird prüfen müssen, ob aufgrund der Anzeigen ein Strafverfahren gegen Lauber beziehungsweise Infantino eingeleitet werden soll.